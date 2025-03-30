استعدادات ناديا الفيوم وقارون لاستقبال المصلين فى عيد الفطر المبارك

استعد ناديا محافظة الفيوم ونادى قارون الرياضى لاستقبال المصلين فى صباح يوم عيد الفطر المبارك.

وقد انهى نادي الفيوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة، وأعضاء مجلس الادارة، الاستعداد لاقامة صلاة العيد للعام الثانى على التوالى فى الملاعب الخضراء بالنادى، وتم تجهيز أماكن الصلاة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم.

كان أيمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، وأحمد عبد الباسط امين الصندوق، و مروة عليوة منسقة النشاط الثقافى، واسلام حسن مدير النشاط الثقافى، وجمال قطب مدير المركز الإعلامى ، قد استقبلوا الشيخ محمود الشيمى وكيل وزارة الاوقاف السابق، والشيخ احمد عبد القادر، والشيخ اشرف شعبان إمام مسجد المنتزة والذى يؤم المصلين فى صلاة العيد بالنادى، لمعاينة المكان المخصص لصلاة العيد والوقوف على التجهيزات واللمسات الأخيرة.

وقال أيمن فزاع المدير التنفيذى لنادى الفيوم، إن مساحات الملاعب الخضراء المخصصة لصلاة العيد تبلغ مساحتها 2800 متر، وتم الاتفاق على تجهيزها استعدادا للمصلين، وتوفير الأجواء الروحانية المناسبة والأماكن المخصصة للسيدات، والتى تملئ المكان بهجة وسرور خاصة للأطفال.

كما انتهى نادى قارون الرياضى برئاسة المستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة من تجهيز ساحة الصلاة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية لاداء صلاة العيد فى النادى، وتم تقسيم ساحة الصلاة لجزئين الجزء الأمامي للرجال والأطفال والجزء الخلفي للسيدات والأطفال عن طريق ممرات مخصصة.

كما تم تجهيز أربع ساحات لانتظار السيارات أمام الصالة المغطاه وأمام مبنى المنازلات والرماية وجراج قاعات الأفراح وأمام مجمع حمامات السباحة.

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