«الصحة» تطلق 25 قافلة بالمحافظات ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 25 قافلة طبية مجانية بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر عملها لمدة 3 أيام، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والطوارئ وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، لافتاً إلى أن مواعيد عمل القوافل تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أضاف «عبدالغفار» أن القوافل تضم تخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أن القوافل الطبية سيتم إطلاقها بمنطقتي محطة مصر وحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، وبمحطة قطار الجيزة وحديقة زد بارك بمحافظة الجيزة، ومحطة مصر وسان استيفانو بمحافظة الإسكندرية، وكورنيش النيل أمام حديقة فريال وبمحطة السكة الحديد بمحافظة اسوان، بالإضافة إلى قافلة طبية بأول شارع البحر بمحافظة الغربية، وبالممشى السياحي كورنيش النيل بمحافظة بني سويف.

وبدوره، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية شاملة بكل من منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والساحة الشعبية بقويسنا بمحافظة المنوفية، وميدان الساعة كورنيش النيل بمحافظة دمياط، وكورنيش النيل أمام مدرسة البنات بمحافظة الأقصر، ودوران الاستاد بدمنهور محافظة البحيرة، ونادي البحر بمحافظة قنا، وكورنيش النيل أمام ديوان عام محافظة المنيا، وحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، وحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط.

وتابع «غباشي» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية بمحيط نادي التعمير وأخرى بنادي الشرطة بمحافظة الوادي الجديد، وبمحيط ديوان عام محافظة مطروح وأخرى بمحيط ديوان عام محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى قافلة طبية بالطريق الدائري مسجد الدوحة بمحافظة الإسماعيلية، وقافلة أمام كارفور الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأخرى بالاستاد الرياضي بمدينة ناصر بمحافظة سوهاج.