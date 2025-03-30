«الشرقية بتعيِّد».. الأجهزة التنفيذية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تحت شعار «الشرقية بتعيِّد» وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والزائرين، بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة خلال الإحتفال بهذه المناسبة المباركة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بتجهيز المساجد بواقع 5000 مسجد والساحات المخصصة بواقع 796 ساحة مخصصة لإقامة صلاة العيد ، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات يوميا، وكذلك المرور علي المتنزهات العامة، والحدائق لضمان جاهزيتها لإستقبال المواطنين والزائرين مع التأكيد على استمرار العمل على مدار الساعة لضمان عدم تأثر المواطنين بأى مشكلات طارئة لقضاء أوقات العيد في أجواء يسودها الهدوء والراحة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المعارض والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات العيد للأسر من كحك وحلوى وملابس بتخفيضات مميزة، والتأكد من انتظام عمل المخابز وتوفير رغيف الخبز بجودة عالية وكميات مناسبة، لافتاً أن الجهاز التنفيذي يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين .

أكد محافظ الشرقية، أننا نحتفل معًا بعيد الفطر المبارك تحت شعار «الشرقية بتعيِّد»، من خلال تكاتف الجهود بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، بهدف الحفاظ على المحافظة والارتقاء بها، لتظهر في أبهى صورها خلال العيد، وتستقبل ضيوفها بوجهها الحضاري اللائق.