أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل أكثر من 160 عسكريا أوكرانيا في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)اليوم / الأحد/، أن خسائر القوات الأوكرانية في كورسك بلغت أكثر من 160عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و6 سيارات، ومركبة رباعية الدفع، و4 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 71 ألفا و50 عسكريا و402 دبابة و329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2235 مركبة قتالية مدرعة و2575 سيارة و590 مدفعا ميدانيا.

وأفادت الوزارة بأن وحدات من قوات مجموعة " المركز" الروسية واصلت عملياتها الهجومية، وحررت التجمع السكني "زابوروجيه" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عساكر وسبع مركبات.