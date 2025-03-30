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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد تحديد موعد عيد الفطر 2025.. هل الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي
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بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن غدا الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثيرون هل الأربعاء المقبل إجازة رسمية؟، هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟. 

والإجابة في قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي،، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

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