محافظ المنوفية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، القس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم والوفد المرافق له ،وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة بعيد الفطر المبارك.

حيث قدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ المنوفية وشعب المحافظة احتفالا بالعيد ، متمنين دوام التقدم والرقي والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر ومشيدين بالدور الحيوي لمحافظ المنوفية وما تشهده المحافظة من طفرة نوعية بشتى القطاعات التنموية والخدمية ، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتلبية متطلباتهم وتقديم الدعم اللازم لهم .

ومن جانبه رحب محافظ المنوفية بوفد الكنيسة الإنجيلية ، مشيراً إلي أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري ، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بأكملها بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.