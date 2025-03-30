استمرار أعمال إصلاح كسرين بشبكة مياه الشرب بشارعين في بني سويف

تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء سامي علام ،صباح اليوم، الإجراءات التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف والصحي والوحدة المحلية ، لإصلاح كسرين بخطين من خطوط شبكة مياه الشرب بشارع عزت صلاح المتفرع من شارع الجمهورية وشارع النور خلف الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف

تفقد السكرتير العام المساعد أعمال الإصلاح التي تقوم بها فرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي،حيث تم الدفع بمعدات الشركة لموقع الكسر والبدء في أعمال الحفر للكشف عن الأجزاء المتضررة من خط المياه بكل موقع واستبدالها ، والتي سبقها فصل الخدمة عن بعض المناطق ، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة وكسح المياه ورفع المخلفات الناجمة عن الأعمال ،والتأكيد على سرعة الانتهاء من الإصلاح والصيانة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وذلك في مدة لاتزيد عن ساعتين على أقصى تقدير من بداية أعمال الإصلاح

رافق السكرتير العام المساعد كل من:علي يوسف رئيس المدينة،المهندس محمود الجابي رئيس فرع شركة المياه بمدينة بني سويف ،فواز رجب نائب رئيس المدينة