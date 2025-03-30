صحة الشرقية تنظم قافلة طبية علاجية لقرية قراجة بكفر صقر

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيداً بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية قراجة ، بمركز و مدينة كفر صقر ، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٣٨٧ مريض من أهالي القرية، و صرف العلاج اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية قراجة، بمركز ومدينة كفر صقر إستمرت يومان واشتملت على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم " الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، وذلك تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٣٨٧ مريض من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالتين مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل العلاجية.