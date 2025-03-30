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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة يتابع جاهزية القطاعات الحيوية بمركز أوسيم لعيد الفطر

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، الحالة العامة للنظافة والأشغالات بمناطق المتربة ومزلقان لعبة بنطاق الوحدة المحلية بشتيل والحفرية وشوارع أحمد عرابي ودولسي بنطاق الوحدة البراجيل.

 وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس  عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزية القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الفطر المبارك.
شدد نائب المحافظ على رفع درجة الاستعداد بقطاع النظافة والإشغالات والعمل علي مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك واستمرار أعمال النظافة العامة بالطرق والشوارع والمساجد وأماكن ساحات الصلاة ومحيطها وجوع ورفع المخلفات أول بأول لضمان كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات أزالة الأشغالات لتحقيق الأنضباط بنطاق الوحدات المحلية 
وجه النائب مسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة خلال الجولة الميدانية بضرورة الاستعداد الكامل لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين ومجابهة أي طوارئ لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة
والتقي النائب خلال الجولة الميدانية ببشتيل والبرازيل بعدد من الأهالي لبحث شكواهم ومطالبهم
رافق نائب المحافظ محمود حسينرئيس مركز أوسيم ومحمد كمال مدير عام الصرف الصحي ببشتيل والوراق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

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