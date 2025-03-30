إنهاء تكليف رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنباي بمركز الزقازيق

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1133 لسنة 2025 بإنهاء تكليف محمد السيد إبراهيم عطوة رئيس الوحده المحلية القروية ببهنباي التابعة لرئاسه مركز ومدينة الزقازيق ونقله للعمل برئاسة مركز ومدينة ههيا علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم التصدي لأعمال البناء المخالف علي الأرض الزراعية في المهد والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين .

كما قرر المحافظ تكليف محمد أبو المعاطي سكرتير الوحده المحلية القروية بالطيبة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتسيير عمل رئيس الوحدة المحلية القروية ببهنباي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بصفه مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية.

وتضمن القرار تكليف سحر أحمد عبد المعبود من العاملات برئاسة مركز الزقازيق بالدرجة الأولي التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بتسيير عمل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية بالطيبة.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات وكذلك التعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم وتقديم افضل الخدمات لهم , قائلا ً ان معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية خلال ‏الفترة المقبلة تتوقف علي مدي تواجدهم في الشارع ومتابعة اعمال النظافة ورفع ‏الاشغالات والتصدي لأعمال البناء المخالف وتقديم افضل الخدمات للمواطنين .