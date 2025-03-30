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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال محافظتي رفح وخان يونس

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال
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استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال محافظتي رفح، وخان يونس، جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شهيدا ارتقى في قصف الاحتلال منزلا في بلدة شوكة شرق مدينة رفح، واثنين آخرين جراء قصف مسيّرة تجمعا للمواطنين في مخيم خان يونس،وقد استُشهد منذ فجر اليوم، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، 20 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاءً متفرقة في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة ارتفعت إلى 50،277، والإصابات إلى 114،095، منذ 7 أكتوبر 2023.

قصف الاحتلال محافظتي رفح خان يونس