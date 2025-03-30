محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.. صور

تفقد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، ساحة سيدي أبو الحجاج، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة للمواطنين، ورافقه خلال الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر.

جولة محافظ الأقصر

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمصلين، مع تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق بالساحة.

كما وجّه المحافظ بتكثيف الإجراءات الأمنية والتنظيمية في محيط الساحة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سهولة دخول وخروج المصلين بانسيابية تامة، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت جميع الساحات المخصصة للصلاة على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن الصلاة للرجال ستقام بالميدان والساحة الرئيسية لمسجد سيدي أبو الحجاج أما السيدات تم تجهيز ساحتين الأولى للقادمين من شارع معبد الكرنك وشارع المحطة بجوار مسجد أحمد النجم، أما الساحة الثانية ستقام للقادمين من شارع الكورنيش وشارع محمد فريد أمام سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

وناشد الدكتور علي الشرابي، المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وأن يحرص المصلون على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنها الكمامة والمصلية لكل مصلِ، حرصاً على سلامتهم، وعلى الجميع الإلتزام بذلك.

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