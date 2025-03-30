ضبط مصنع بسكويت بدون ترخيص وتحرير محاضر في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يفيد بالإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة استعدادات المديرية للرقابة على الأسواق بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم تحرير 16 محضرالعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية .

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يُدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، عثر بداخله على 160 كجم بسكويت وآيس كريم وألوان غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة ، فضلاً عن إعدام 50 كجم مُصنّعات لحوم وأسماك تالفة وبها تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 620 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات والسير في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من: د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د.ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية.