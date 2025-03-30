صور| أجواء حزينة.. الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر وسط أنقاض المنازل في غزة

في مشهد يعكس مأساة إنسانية مؤلمة، تجمّع آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط ركام المنازل والشوارع التي دمرتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة، ليغيب بذلك مشهد الفرحة المعتادة وتُسيطر مشاعر الحزن والألم على النازحين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة للغاية.

ونشر العديد من المواطنين في غزة عبر منصة إكس، صور تظهر المئات من الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة العيد في مدرسة مخصصة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كاشفًا عن حجم المأساة التي يعيشها سكان غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي تطورات ميدانية، استُشهد ثمانية فلسطينيين من بينهم خمسة أطفال في الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وخيمة لإيواء النازحين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، كما استُشهد طفل آخر جراء قصف طال منزلًا في منطقة الجرن شمال غزة.

في غضون ذلك، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ما تسبب في مزيد من الدمار والخسائر بين المدنيين.

ومنذ صباح أمس السبت، ارتفع عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 24 فلسطينيًا، فيما وصل إجمالي حصيلة الشهداء والمصابين منذ 18 مارس الحالي إلى 921 شهيدًا وأكثر من 2054 جريحًا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالي الشهداء والمصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغ 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 114 ألف مصاب.

ورغم هذه الظروف الاستثنائية، أصر الفلسطينيون على الاحتشاد في الساحات العامة والمناطق المفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر، متحدّين بذلك القصف المستمر ومؤكدين تمسكهم بالحياة والأمل في مستقبل أفضل.