وصول 62 ألف طن قمح أوكراني لميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) استعدادا لاجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة، وتشديد الاجراءات الامنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى و كذا تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد و اجهزة تفتيش الامتعة .

بالإضافة الى مراجعة خطة الوقاية من اخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كافة المباني للوقاية من اخطار الحرائق واسلوب مواجهتها، كما تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الاسوار وتنظيم وضع الابراج المخصصة للحراسة على الاسوار وتأمين البوابات وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها، مع التأكيد على ضرورة تفتيش الاماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لأخر والتحقق من سلامة الاشياء التي يحملها الافراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها .

على جانب أخر، أعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 112000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 630 شاحنة و 40 سيارة، وشملت حركة الواردات 95000 طن بضائع، 481 شاحنة و 34 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17000 طن بضائع، 149 شاحنة و 6 سيارة .

حيث شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة HAI PHUONG STAR علي متنها 31000 طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينة WADI ALYARMOUK علي متنها 62000 طن قمح قادمة من اوكرانيا، والسفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و 460 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي الحسين، كوين نفرتيتي، اور وايلة. وغادرت ميناء بورتوفيق السفينتين BILLA و CECILIA علي متنها 13000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1640 راكب بموانيها.

