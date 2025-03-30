لجنة سداسية وغرفة عمليات في كفر سعد استعداداً لعيد الفطر

أعلن محمد مكرم الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط، خطة عمل استعدادا لعيد الفطر المبارك حيث ترأس اليوم بمكتبه اجتماع بحضور غادة محسن نائب المدينة والمهندس عطية النجار نائب القري ورؤساء الوحدات المحلية مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء مركز ومدينة كفر والشعب المصري العظيم داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن نظل ننعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

في بداية الاجتماع وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها مع التأكد من الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع حفاظاً على المظهر الحضاري

كما شدد على منع كافة اشكال المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية ودور المتغيرات المكانية في رصد التعديات وضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي خلال فترة اجازة عيد الفطر وبرصد أي حالة تعدي سيتم محاسبة المتقاعسين عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما أكد، أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي علي الأرض الزراعية ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الهام والحيوي

وفي خلال الاجتماع أكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة في حال وجود اي مخالفات او تعديات بالبناء المخالف والغير مرخص وإزالة اي تعديات في المهد قبل ان تتحول لكتل خرسانية ووقف اي بناء داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص .

كما أوضح انه سيتم تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية وعمل لجان دورية للمرور على الوحدات لرصد اي مخالفات واي تعديات وازالتها في المهد .

كما وجه رؤساء الوحدات برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل دور غرفة العمليات إستعداد لعيد الفطر المبارك ووضع خطة العمل خلال إجازة عيد الفطر بالمدينه والوحدات المحلية

وخلال الاجتماع وجه رئيس المركز بتفعيل وتنشيط دور غرفة العمليات لتكون جاهزة عند حدوث أى طارئ أو مشكله لتنسيق مع الجهات المعنية

كما أكد أعمال النظافة العامة بالمداخل الرئيسية للوحدات المحلية ومتابعة اعمال الورديات على مدار الساعة بالاضافة لرفع كفاءة الانارة العامة على الطرق الرئيسية الشوارع الداخلية مع الصيانة الدورية ومراجعة الخلايا والاعمدة وصيانة كشافات الانارة .

كما اكد ايضا على رفع الاشغالات وازالة أي مخالفات او تعديات بالشوارع وذلك تيسيرا للحركة المرورية على الطرق ومداخل الوحدات و أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية تنفيذ حملات مكبرة عبارة عن لجان سداسية تضم الوحدة المحلية وعناصر مشتركة من أجهزة التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية وزيادة المعروض منها للاحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق ومحاربة الغلاء من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية والمعارض الثابتة والمتحركة من مستلزمات العيد مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد وذلك في إطار استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك.