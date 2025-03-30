محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وطلخا ويهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك

أجري اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة تفقدية في مدينتي المنصورة وطلخا، يرافقه شرطة المرافق، ومباحث التموين، ومسؤولو قطاع النظافة، وذلك للاطمئنان على مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات.

شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها شارع مفارق بلقاس بطلخا، وشارع جيهان، والترعة، والجلاء، وميدان الطميهي بمدينة المنصورة، حيث وجه المحافظ بتكثيف جهود رفع المخلفات وإزالة التعديات على الأرصفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مستمعًا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم، وأكد لهم أن المحافظة تعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.

كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار الأسواق وخدمة المواطنين.