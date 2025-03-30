ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبو منجوج بطلًا للدورة الرمضانية 2025 بنكلا العنب في البحيرة.. صور

نهائي الدورة الرمضانية
نهائي الدورة الرمضانية بنكلا العنب في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق مركز شباب أبو منجوج علي نظيره شنديد، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية 2025 التي أقيمت ملعب مركز شباب نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 3-1، بعد التعادل في المباراة.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من المشجعين لمشاهدة المباراة النهائية لأقدم دورة رمضانية في محافظة البحيرة.

وشارك في الدورة الرمضانية لعام 2025، والتي أقميت تحت إشراف مركز شباب نكلا العنب برئاسة محمد الشريف، مدير مركز الشباب وبسيوني جعفر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الحليم عيسي وياسر زغمور، المشرفين الرياضين، نحو 64 فريقًا من مراكز " إيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت".

الدورة الرمضانية ايتاي البارود بركلات الترجيح محافظة البحيرة مركز ايتاي البارود مركز شباب نكلا العنب نكلا العنب