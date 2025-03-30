أبو منجوج بطلًا للدورة الرمضانية 2025 بنكلا العنب في البحيرة.. صور

فاز فريق مركز شباب أبو منجوج علي نظيره شنديد، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية 2025 التي أقيمت ملعب مركز شباب نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 3-1، بعد التعادل في المباراة.

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير من المشجعين لمشاهدة المباراة النهائية لأقدم دورة رمضانية في محافظة البحيرة.

وشارك في الدورة الرمضانية لعام 2025، والتي أقميت تحت إشراف مركز شباب نكلا العنب برئاسة محمد الشريف، مدير مركز الشباب وبسيوني جعفر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عبد الحليم عيسي وياسر زغمور، المشرفين الرياضين، نحو 64 فريقًا من مراكز " إيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت".