محافظ الجيزة: التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر وإجراءات رادعة ضد المخالفين

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة الدورية في مختلف القطاعات لرصد أي حالات بناء مخالف أو تشوينات لمواد البناء والتصدي لها بحزم مشددًا على تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين فورًا.

جاءت تصريحات المحافظ خلال ترأسه اجتماعًا ضم رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك وتنسيق الجهود لتعزيز الخدمات في مختلف القطاعات، والتأكد من عمل المرافق الخدمية بكامل كفاءتها طوال أيام العيد.

كما وجه المحافظ بشن حملات دورية لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وعرض تقرير يومي بجهود إزالة مخالفات البناء علي مستوي المحافظة خلال إجازة العيد .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، بالتنسيق مع مديرية التموين، بعودة العمل بأسواق اليوم الواحد فور انتهاء عطلة عيد الفطر لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، نظرًا لما حققته من نجاح قبل شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد بمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتشكيل لجنة لتقييم أداء كل مركز تكنولوجي في الأحياء والمراكز والمدن من خلال التأكد من إنهاء المعاملات الواردة لكل منها، وكشف أوجه القصور حال رصدها.

وخلال الاجتماع حرص المحافظ على متابعة تطورات أزمة انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى أوسيم حيث اطمأن من مدير مديرية الشؤون الصحية ومسؤول شركة جنوب القاهرة للكهرباء بالجيزة على انتظام العمل بالمستشفى بعد عودة التيار الكهربائي.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع تقرير دوري بنتائج أعمال صيانة المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى مؤكدًا قرب انتهاء الأزمة نهائيًا حيث يجري حاليًا العمل على توفير مولد إضافي لتعزيز مصادر الطاقة بالمستشفى، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.