الدفاع الروسية: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 6 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.



وأكدت وزارة الدفاع، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم /الأحد/ - أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 3 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنان فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنان فوق أراضي مقاطعة ساراتوف.

وفي ذات السياق.. أوضحت أن القوات الروسية حررت بلدة زابوروجيه في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 510 عساكر وسبع مركبات".

وأضاف البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 240 عسكريا، وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير تم تدمير محطتي الحرب الإلكترونية Nota وZakhist-AF ومحطة رادار RADA الإسرائيلية الصنع ومستودع ذخيرة، كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 300 جندي، ودبابتين ومركبتين مشاة قتاليتين وثلاث ناقلات جند مدرعة أمريكية ومعدات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مخزن للذخيرة".

وأشار البيان، إلى أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 70عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع"، كما وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية".