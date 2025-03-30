وزير الثقافة الفلسطينى فى يوم الأرض: ذاكرة لا تُمحى وهوية لا تُهزم

قال وزير الثقافة الفلسطينى عماد حمدان، إن يوم الأرض هو محطة متجددة في مسيرة الصمود والمقاومة، حيث يتجدد العهد بأن كل شبر من فلسطين سيبقى محفوراً في وعينا ووجداننا، مهما حاول المحتل طمس معالمه وتشويه تاريخه، هو يوم نؤكد فيه أن القضية ليست قضية أرض فحسب، إنما هي قضية وجود وهوية، ثقافة وتاريخ، سردية لا يمكن كسرها، وروح لا تنكسر.

وأضاف الوزير حمدان :"لقد جاءت فعاليات يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية هذا العام تجسيداً لهذه الحقيقة، حيث أنها لم تكن مجرد احتفالات أو عروض ثقافية، بل كانت فعل مقاومة، مساحة لإعادة تأكيد السردية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال محوها. من القصيدة إلى الأغنية، من اللوحة إلى الرواية، من المسرح إلى الحكاية الشعبية، كانت كل فعالية من هذه الفعاليات صرخة في وجه التزييف، واستعادة لصوت فلسطين الحر، فلسطين التي تكتب تاريخها بأيدي أبنائها لا بروايات مزيفة.

واختتم حمدان قائلاً :"نختتم هذه الفعاليات، فإننا لا نختتم الرسالة، بل نطلقها من جديد؛ فلسطين ليست ذكرى تُستعاد، بل حاضر يُصنع، ومستقبل يُناضل لأجله. ثقافتنا هي سلاحنا، وهويتنا هي حصننا الأخير الذي لن يُهدم، وذاكرتنا الجمعية أقوى من كل محاولات الطمس والتشويه، ما دامت الأرض تنبض بالذاكرة، وما دامت الكلمة سلاحاً، ستبقى فلسطين وعداً لا ينكسر.

وبمناسبة عيد الفطر الذي يتزامن هذا العام مع يوم الأرض نهنئ شعبنا العظيم والحرية والخلاص من الاحتلال.