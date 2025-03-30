سينما ومسرح وعروض فنية في أجندة احتفالات قصور الثقافة بعيد الفطر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أچندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، وتستمر حتى السبت المقبل 5 أبريل، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

احتفالات بالقاهرة والمحافظات

احتفالا بعيد الفطر المبارك، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها المكثف بدءا من بعد غد الثلاثاء ثاني أيام العيد في مسرح السامر بالعجوزة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وبجميع المحافظات، وتتنوع فعالياته ما بين عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، الورش والمعارض الفنية، الأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال وذوي الهمم، وتقدم جميع الأنشطة بالمجان.

عروض مسرحية للأطفال والكبار

ويشهد هذا الأسبوع تقديم عدد من العروض المسرحية، بعدد من المحافظات منها: عرض مسرح الطفل "حلم فصيح"، ويعرض بدءا من بعد غد الثلاثاء، على مسرح مجلس مدينة الفيوم وذلك حتى 7 أبريل.

وفي اليوم نفسه، يقدم قصر ثقافة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، العرض المسرحي "التوهة"، ويستمر لمدة أسبوع.

فيما يستقبل قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية، عرض مسرح الطفل "قميص السعادة"، يوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً.

4 أفلام جديدة بسينما الشعب بأسعار مخفضة

تقدم هيئة قصور الثقافة في عيد الفطر، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

والأفلام هي: "نجوم الساحل" ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

فيلم "فار بـ 7 أرواح"يقدم في: مسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة الإسماعيلية.

فيلم "سيكو سيكو" ويعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا".

وأخيرا فيلم "الصفا الثانوية بنات" ويعرض بكل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

فعاليات متنوعة في 7 أحياء بالمناطق الجديدة الآمنة

تنظم هيئة قصور الثقافة بدءا من بعد غد الثلاثاء، فعاليات متنوعة ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في 7 أحياء وهي: المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا، معا، الخيالة، الأسمرات، وحدائق أكتوبر، وتشمل عروضا فنية تتنوع بين عروض التنورة وعرائس الأراجوز وعروض فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة إلى ورش الرسم والمشغولات اليدوية، المسابقات الثقافية، والفقرات الترفيهية المتنوعة للأطفال.

كما تحفل الأجندة بباقة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب الفعاليات المقدمة بعدد من المحافظات احتفالا بعيد تحرير سيناء ويوم اليتيم.