مطران بورسعيد يترأس وفدا لتهنئة قيادات المحافظة بعيد الفطر المبارك.. صور

ترأس الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد، وفدا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة لقيادات المحافظة ونوابها وأبناء بورسعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية.

وزار الوفد مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، حيث قدموا التهنئة بالعيد، كما قدموا التهنئة لنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء تامر السمري، مدير الأمن، وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، وجامعة بورسعيد حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

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