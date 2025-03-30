احتفالا بعيد الفطر.. عروض مجانية لقصور الثقافة بمسرح السامر والحديقة الثقافية

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لإطلاق مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظتي القاهرة والجيزة بالمجان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتبدأ بعد غد الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر في التاسعة مساء، حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرضا فنيا لفرقة كورال أطفال بورسعيد، يليه عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية.

وتتواصل الفعاليات بالمسرح يوم الأربعاء ثالث أيام العيد مع عرض فني لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، بجانب فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور السكندري تقدمها فرقة الحرية للفنون الشعبية.

وفي اليوم نفسه، تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي، ويوم الخميس المقبل 3 أبريل يقدم بالحديقة عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية.

ويستضيف نادي 6 أكتوبر، في الثامنة مساء الخميس المقبل عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، يعقبه سهرة طربية لفرقة التذوق للموسيقى العربية.

وتشهد وكالة الغوري يوم السبت 5 أبريل عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية في تمام السادسة مساءً.

أما يوم الاثنين 7 أبريل تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، عرضا فنيا في تمام الثامنة مساءً، بنادي الشمس الرياضي.

يأتي ذلك ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر، يتضمن فعاليات تقدم بالمجان للجمهور، وتشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

والأنشطة المقدمة بدءا من الثلاثاء، ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في 7 أحياء وهي: المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا، معا، الخيالة، الأسمرات، وحدائق أكتوبر.