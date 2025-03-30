الأولى من نوعها بصحة الدقهلية.. نجاح أول جراحة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد فى إجراء أول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً .



وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الجراحة تعد من العمليات الدقيقة وبالغة الصعوبة وتجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة مما يعد تطوراً لافتاً للمنظومة الطبية بالمحافظة.



وأضاف مدكور، أنه جرى استقبال المريض وهو يعانى من الآلام شديدة بالظهر مع عدم الاستجابة للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعى وعقب الفحص تبين وجود اعوجاج بالفقرات الصدرية والقطنية بالعمود الفقري.



فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أنه عقب مناظرة الأشعة والفحوصات تم إجراء العملية التى استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج بواسطة تثبيت الفقرات الصدرية والقطنية واستعدال العمود الفقرى مع خروج المريض من المستشفى وتحسن حالته.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور عماد حمدى مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى العملية وفى مقدمتهم الدكتور محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب والدكتور عمرو البيومى مدرس مساعد تخدير .