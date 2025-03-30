نجاح أول جراحة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى بمستشفى تمى الأمديد

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى تمى الأمديد فى إجراء أول جراحة دقيقة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً .



وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الجراحة تعد من العمليات الدقيقة وبالغة الصعوبة وتجرى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة مما يعد تطوراً لافتاً للمنظومة الطبية بالمحافظة.



وأضاف مدكور أنه جرى استقبال المريض وهو يعانى من الالام شديدة بالظهر مع عدم الاستجابه للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعى وعقب الفحص تبين وجود اعوجاج بالفقرات الصدريه والقطنيه بالعمود الفقري.



فيما أوضح الدكتور احمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه عقب مناظرة الاشعة والفحوصات تم إجراء العملية التى استغرقت 4 ساعات كاملة لإصلاح الاعوجاج بواسطه تثبيت الفقرات الصدريه والقطنيه واستعدال العمود الفقرى مع خروج المريض من المستشفى وتحسن حالته.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للدكتور عماد حمدى مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك فى العملية وفى مقدمتهم الدكتور محمد سليم عودة مدرس مساعد جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب والدكتور عمرو البيومى مدرس مساعد تخدير .