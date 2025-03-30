وزير خارجية سنغافورة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ميانمار لتسهيل إيصال المساعدات

دعا وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان اليوم الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار في ميانمار من أجل تسهيل جهود إيصال المساعدات عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أول أمس الجمعة.



وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي طارىء عقدته ماليزيا لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وأفادت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان - بأن بالاكريشنان دعا إلى وقف فوري وفعال لإطلاق النار في ميانمار والذي من شأنه تسهيل جهود إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق المصالحة الوطنية والسلام وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، وهم مقاتلون مناهضون للانقلاب في ميانمار، وقفا جزئيا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع بدء الجيش تسهيل عمليات الإنقاذ وأعمال الإغاثة الأخرى.. مشيرة إلى أن قوات الدفاع الشعبي وهي الجناح العسكري التابع لها، ستقوم بتطبيق وقف مؤقت للعمليات العسكرية الهجومية لمدة أسبوعين، باستثناء الأعمال الدفاعية، في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أنها ستقوم بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل ضمان الأمن وإقامة مخيمات إنقاذ ورعاية طبية مؤقتة في المناطق التي تسيطر عليها.

وأدى زلزال أول أمس، الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه قرب مدينة "ماندالاي"، إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، كما تسبب في إلحاق الأضرار بعشرات المباني وتدمير البنية التحتية مثل مطار ماندالاي.

وامتد أثر هذا الزلزل العنيف إلى تايلاند المجاورة وتسبب في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا هناك.