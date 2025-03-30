مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان يكشف تفاصيل استعدادات عيد الفطر

قال عبد الستار شعوط، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان، إنه جرى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الحدائق المختلفة لضمان تقديم تجربة ممتعة وآمنة لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأضاف شعوط، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات تشمل إعادة توزيع الحيوانات على الحدائق المختلفة بالجمهورية، بحيث تكون هناك تنوعات جذابة لكل زائر، مع الاهتمام بتوفير بيئة نظيفة ومناسبة للحيوانات، وإلغاء إجازات وراحات الموظفين خلال فترة العيد، لضمان وجود فريق عمل متكامل يقدم المساعدة والخدمات اللازمة للزوار.

وأشار مدير عام الإدارة العامة، إلى اتخاذ إجراءات لمنع التكدس عند مداخل الحدائق، من خلال زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، كما جرى تعزيز فرق الأمن الداخلي بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، لضمان أعلى درجات الأمان خلال الزيارات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة، أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة فيما يخص إجراءات النظافة، حيث تعمل سيارات النظافة على مدار الساعة لرفع المخلفات بشكل دوري، كما توجد فرق عمل منتشرة داخل الحدائق لضمان نظافتها، ما يسهم في تقديم تجربة ممتعة وآمنة للزوار دون أي مشكلات تتعلق بالتكدس أو التلوث.