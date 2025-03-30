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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة اللاتينية بمصر تنعي وفاة الأنبا باخوميوس

ارشيف
ارشيف
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ارسل  المطران كلاوديو لوراتي النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، و نائبه المنسينيور أنطوان توفيق و الآباء الكهنة والرهبان والراهبات و جميع المؤمنين في كنيستنا بالبحيرة و جميع انحاء البلاد، خالص  التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني وجميع الأحبار أعضاء السينودس المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية و شعب الابرشية.

وجاء ذلك بعد وفاه الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس الذي توفي اليوم ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الدائم والمحبة المسيحية الصادقة و والروح المسكونية الحقيقية و التي لمسناها شخصيا ، كما نتحد معا في الصلاة الي الرب القائم من الأموات أن يقبله في الملكوت السماوي، ويمنح الكنيسة رعاة قديسين مثله حسب قلب الله،

باخوميوس أقباط