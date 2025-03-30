بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ينعى الأنبا باخوميوس

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انتقال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في حقل الرب.

كما قدمت التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، ونصلي الرب القائم من الأموات أن يقبله في الفردوس السمائي، ويمنح الصبر والرجاء للكنيسة، وكافة محبيه. المسيح قام حقًا قام.