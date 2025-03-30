ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 1700 قتيلًا

أفادت وكالة "شينخوا" بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة إلى 1700 قتيل، وإصابة 3400 شخص وفقدان 300 آخرين.

من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد 13 ميلا شمال غرب ماندالاي في ميانمار.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع المزيد من الأضرار.

وقضى الكثير من سكان ماندالاي البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي هز أيضا تايلاند المجاورة أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.

