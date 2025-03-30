سقوط مسجل خطر بعد سرقته 9 شقق بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بعد سرقته 9 شقق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون"

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية (عاملان) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.