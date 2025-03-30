ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مسجل خطر بعد سرقته 9 شقق بمدينة نصر

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر بعد سرقته 9 شقق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث
تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون"  

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية (عاملان) تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر سرقة المساكن سرقات مسجل خطر النيابة العامة التحقيقات