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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشروق

المتهمين
المتهمين
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة الشروق .

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)

تم ضبطهما وبحوزتهما (5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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