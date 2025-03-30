دار الإفتاء: صيام أول أيام العيد غير جائز ضمن «الست من شوال»

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُحرم صيام أول أيام العيد، ويُستحب صيام الست من شوال من اليوم الثاني، لافتًا إلى أن الله، سبحانه وتعالى، أذاقنا العبادات خلال شهر رمضان، من صوم وصلاة وقراءة القرآن، وبالتالي يجب على الإنسان معاهدة الله أن تكتمل تلك الأعمال فى عيد الفطر حتى إذا كان بقليل.

وأضاف ربيع، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العبادات فى الإسلام تأتي على التوالي، أي بعد صيام رمضان يجب أن يقوم الإنسان بإخراج زكاة الفطر، مستشهدًا بحديث النبي، صلى الله عليه وسلم: "رَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ ما بيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه من أفضل الأعمال المستحبة في عيد الفطر المبارك الغسل والتطيب، ويمكن جمع النية بين الأيام المنقضية من رمضان مع الستة من شوال معقبًا: "كرم ربنا واسع على أمة سيدنا محمد".