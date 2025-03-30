ترامب يؤكد أن جميع الخيارات مطروحة لضم جرينلاند وفي مقدمتها القوة العسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الخيارات وفي مقدمتها القوة العسكرية مطروحة لضم جزيرة جرينلاند، مبديا عدم اكتراثه إذا رفعت شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعارها بسبب الرسوم الجمركية.



وأوضح ترامب في مقابلة لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية بثتها اليوم الأحد إنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم جرينلاند، وهي حاليًا إقليم دنماركي شبه مستقل، قائلا:" سنحصل على جرينلاند بنسبة 100%".

وأضاف أن هناك احتمالا جيدا أن نتمكن من تحقيق ذلك دون استخدام القوة العسكرية، لكنه لا يستبعد أي احتمال.

وعندما سُئل ترامب عن الرسالة التي سيرسلها الاستحواذ على جرينلاند إلى روسيا وبقية العالم، قال: "لا أفكر في ذلك حقًا. جرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف. إنه سلام دولي، وأمن وقوة دولية ".

وأضاف: "هناك سفن تبحر خارج جرينلاند من روسيا والصين ودول أخرى كثيرة. ولن نسمح بحدوث أمور من شأنها أن تُلحق الضرر بالعالم أو الولايات المتحدة".

ومن ناحية أخرى، أكد ترامب أنه لا يكترث إذا رفعت شركات صناعة السيارات أسعارها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج.

وعندما سُئل عن رسالته الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات، وما إذا كان قد حذرهم من رفع الأسعار، قال ترامب: "الرسالة هي تهانينا، إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فستربحون الكثير من المال. وإلا، فربما ستضطرون للقدوم إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فلن تُفرض رسوم جمركية".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد طلب من الرؤساء التنفيذيين عدم رفع الأسعار، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أضاف: "لا، لم أقل ذلك قط. لا يهمني إن رفعوا الأسعار، لأن الناس سيبدأون بشراء السيارات الأمريكية الصنع".

وأضاف ترامب: "لا يهمني. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأن الناس سيشترون السيارات الأمريكية الصنع إن فعلوا. لدينا وفرة منها".

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن ارتفاع أسعار السيارات، قال ترامب: "لا، لا يهمني، لأنه إذا ارتفعت أسعار السيارات الأجنبية، سيشترون السيارات الأمريكية"، مؤكدا أيضًا أن الرسوم الجمركية ستكون دائمة.

وذكر ترامب أنه لا ينوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الثاني من أبريل المقبل، وأنه سينظر في التفاوض بشأن هذه النقطة "فقط إذا كانت الدول على استعداد لتقديم شيء ذي قيمة كبيرة لنا. لأن الدول لديها أشياء ذات قيمة كبيرة، وإلا، فلا مجال للتفاوض".

كما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لن يطرد أي شخص شارك في دردشة سيجنال الجماعية، حيث تم الكشف عن خطط هجوم عسكري عن غير قصد لصحفي بعدما أضافه مستشار الأمن القومي مايكل والتز إلى محادثة جماعية على تطبيق سيجنال مع كبار أعضاء إدارة ترامب الذين كانوا يناقشون خططًا لضرب الحوثيين في اليمن في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وقال ترامب: "لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة أو حملات المطاردة"، واصفًا القصة بأنها "أخبار كاذبة" طوال المقابلة.

أجاب الرئيس، ردًا على سؤال عما إذا كان لا يزال يثق في والتز ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي شارك أيضًا في محادثة سيجنال وأرسل جدولًا زمنيًا مفصلًا للضربات المخطط لها قبل وقوعها: "أوافق".

وأضاف:" أعتقد أنها مجرد حملة تشويه، والأخبار الكاذبة تتحدث عنها طوال الوقت، لكنها مجرد حملة تشويه، ولا ينبغي الحديث عنها، لقد نفذنا ضربة ناجحة للغاية. لقد وجهنا ضربة قوية وفتاكة للغاية. ولا أحد يريد التحدث عن ذلك. كل ما يريدون التحدث عنه هو الهراء والأخبار الكاذبة".