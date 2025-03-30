رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا باخوميوس

نعى الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، وجاء نص البرقية كالتالي:

بقلوب مؤمنة برجاء القيامة، وبمشاعر يملأها الحزن، تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رحيل الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد رحلة حافلة بالعطاء والخدمة للكنيسة والوطن، تميزت بالحكمة والمحبة والتفاني.

لقد كان الراحل نموذجًا مضيئًا في العمل الكنسي والرعوي، وعُرف بمحبته العميقة ورؤيته في تعزيز قيم الوحدة والسلام. كما كان لدوره الوطني والكنسي بالغ الأثر في دعم مسيرة الكنيسة وترسيخ مبادئ العطاء.

أتقدم بخالص التعزية القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللمجمع المقدس، والعائلة، ولجميع أبناء الكنيسة، مصليًا أن يمنح الله الجميع العزاء.

الدكتور القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر