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الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تحميل أجمل عبارات بطاقات تهنئة عيد الفطر 2025 لمشاركتها مع الأهل والاصدقاء

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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تعد عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك من أجمل التبريكات المميزة والتي تترك أثراً جيداً داخل النفوس وتزيد المحبة بين الناس ولهذا سنوفر لكم الآن مجموعة من أجمل رسائل تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل قول كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك. 

يمكنكم تكوين أحلي رسائل تهنئة العيد من خلال مجموعة تبريكات عيد الفطر 2025 التالية:

  • العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد.
  • كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير.
  • قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنت بألف خير.
  • أكتب من القلب كتاب.. بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير.
  • في قلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.
  • تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.
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