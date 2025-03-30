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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة مستوطنة إسرائيلية خلال هروبها للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي
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أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن إصابة عدة إسرائيليين نتيجة سقوطهم أثناء محاولتهم الهروب بعد سماع صفارات الإنذار، التي دوت إثر إطلاق الحوثيين صاروخًا يمنيًا باتجاه إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وقد سُمع دوي انفجارات في القدس المحتلة ومدن أخرى في وسط إسرائيل بعد تفعيل صفارات الإنذار.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد اعترضت دفاعاته الجوية صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي، حسبما أفادت المصادر العبرية.

كما ذكرت المصادر نفسها أن خدمات الإسعاف والطوارئ تلقت بلاغات أولية عن سقوط إسرائيلية في بئر بعمق 5 أمتار أثناء محاولتها الهروب من صفارات الإنذار.

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