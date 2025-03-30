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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الأساقفة ينعي الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية

الراحل الأنبا باخوميوس
الراحل الأنبا باخوميوس
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تقدم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازي لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في رحيل الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضاف رئيس الأساقفة: خدم سيده بكل أمانة، إذ قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلي لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب الكنيسة، وأن يكلل تعبه وإيمانه بالمجد السماوي.

وأكد رئيس الأساقفة أن الأنبا باخوميوس كان مثالًا للتواضع والمحبة، وشهد له الجميع بحكمته ورعايته الأبوية التي امتدت لعقود، حيث كرس حياته لخدمة الكنيسة والشعب بروح ملؤها الإيمان والإخلاص.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا باخوميوس