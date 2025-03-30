اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي نتنياهو لبحث التطورات الإقليمية

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أثينا، عبد الستار بركات، إن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، يلتقي اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لبحث التطورات الإقليمية.

وتابع، أن هناك العلاقات الدبلوماسية واستراتيجية بين اليونان وإسرائيل، بجانب علاقات ودية وتضامن كبير من اليونان وفلسطين، مشيرًا إلى أن الصحف اليونانية تتحدث عن مواصلة ميتسوتاكيس ماراثونه الدبولماسي باتصالات دولية مكثفة؛ حيث شارك بين القمة الرباعية بين اليونان وقبرص ولبنان وفرنسا، ومؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأمن والسلام في أوكرانيا ليغادر ظهر اليوم إلى إسرائيل.

وأكد، أن رئيس الوزراء اليونان سيعقد اجتماعات مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزارءه، لافتًا ان هناك مصادر حكومية ذكرت بان زيارة ميتسوتاكيس ستؤكد على التحالف الاستراتيجي القوي بين اليونان وإسرائيل، وبأن المباحثات تتضمن العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون الدفاعي فضلا عن التطورات الإقليمية في شرق البحر المتوسط وسوريا.