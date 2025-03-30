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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
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عترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، صاروخًا باليستيًا، أطلقته جماعة الحوثيين في اليمن، صباح اليوم /الأحد/.


ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بيان الجيش الإسرائيلي القول: إن الصاروخ تم إسقاطه قبل أن يعبر الحدود، ولم يبلغ بوقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم حتى الآن، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوّت في وسط إسرائيل، وفي عدة بلدات قرب القدس، وفي بعض مستوطنات الضفة الغربية.
ووفقا للصحيفة، يمثل هذا الهجوم الثامن على الأقل للحوثيين على إسرائيل منذ 18 مارس الجاري، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه على حماس في قطاع غزة.

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