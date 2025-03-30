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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أتوبيس يدهس سيدة ونجل شقيقها بالمنيرة الغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق لاتهامه بدهس ربة منزل ونجل شقيقها مما تسبب في إصابتهما بمنطقة المنيرة الغربية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة المنيرة الغربية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس بسيدة ونجل شقيقها مما تسبب في إصابتهما جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والأتوبيس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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