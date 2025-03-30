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الأحد 30 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

120 ألف مصل يأدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى

صلاة عيد الفطر في
صلاة عيد الفطر في المسجد الإقصى
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أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، أن حوالي 120 ألف مصلٍّ أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي قطاع غزة، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر وسط الدمار الذي لحق بالمنازل والشوارع، حيث اجتمعوا على أنقاض البيوت في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة، غابت معها مظاهر الفرح بين النازحين.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية في غزة، يوسف أبو كويك، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على أهالي مخيم جنين أثناء محاولتهم زيارة مقبرة الشهداء بعد صلاة العيد، حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، مما أسفر عن إصابة العديد بحالات اختناق، من بينهم الصحفية نور الفارس، التي تم نقلها إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس صلاة عيد الفطر المسجد الأقصى الفلسطينيين