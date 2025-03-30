ماهو الدعاء المستحب بعد صلاة عيد الفطر؟.. اغتنم الفرصة

يحرص المسلمون بعد صلاة العيد على الدعاء ويبحثون عن أفضل الأدعية ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية التى يمكن ترديدها .

عيد الفطر من أعياد المسلمين التي يجب على المسلم الفرح بها وتعظيمها حيث إن تعظيمها من تعظيم شعائر الله تعالى قال الله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}

وأول عيد في الإسلام هو عيد الفطر على الصحيح من أقوال العلماء،و لم يثبت أي دعاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بخصوص عيد الفطر، وإنما الوارد عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى أي هلال شهر يدخل يقول: (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

اللهم نسألك في هذه الصلاة أن تتقبل منا كل عمل صالح قمنا به وأديناه في شهر رمضان المبارك خالصًا لوجهك الكريم، اللهم تقبل منا سائر الأعمال يا كريم، اللهم نسألك وأنت المجيب أن تجعلنا في عيد الفطر السعيد من عبادك الذين غفرت لهم سائر ذنوبهم وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين، اللهم أعنا على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعنا على قضاء حوائجنا كلها بالكتمان يا كريم، اللهم واكتب لنا خير الحياة الدنيا وخير الآخرة وأنت الرحمن الرحيم، ربنا ورب كل شيء، أعنا على الذكر والعبادة في أيام عيد الفطر وفي كل أيام حياتنا، وتقبل منا شهر رمضان وأحينا لأمثاله يا كريم.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعطنا يا الله يا من تعطي من تشاء ويا مانع من تشاء، اللهم فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك، اللهم لك صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك، وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين، اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة، وبكلامك تستقر العقول الراجفة، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافر إلاك وما من عاف سواك، اللهم واكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الخالدة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم .

اللهم يا ربنا ورب كل شيء، يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين، يا رجاء السائلين، اللهم اجعل هذا العيد عيدًا حافلًا بالخيرات والمسرات والرحمات والمغفرات علينا، وعلى سائر المسلمين وأنت المجيب.

اللهم أدعوك في يوم العيد، عيد الفطر المبارك: اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، اللهم واسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم واجعلنا من أصحاب اليمين يوم القيامة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم يا ودود يا كريم، ربي اجعل هذا العيد عيد رحمة ومغفرة علي وعلى سائر أهلي وأبنائي وإخواني، ربي اجعلني في رغد من العيش أنا وسائر المسلمين يا رب العالمين.