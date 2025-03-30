الأنبا باخوميوس.. حياة من الرهبنة والعطاء الروحي

تنشر «البوابة نيوز» جانب من حياة الأنبا باخوميوس والذي رحل منذ قليل، وُلد الأنبا باخوميوس في 17 ديسمبر 1935 في محافظة سوهاج، حيث نشأ في بيئة كنسية أثرت في تكوينه الروحي منذ الصغر.

مع مرور السنوات، ازداد شغفه بالحياة الروحية، وقرر أن يكرس حياته بالكامل لله، فانضم إلى دير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي عام 1959، حيث عاش حياة النسك والزهد، متفرغًا للصلاة والتأمل والخدمة الروحية.

بعد سنوات من التفرغ الكامل للرهبنة، لفتت شخصيته المتزنة وحكمته الأنظار، مما جعله مرشحًا لتحمل مسؤوليات أكبر داخل الكنيسة.

في عام 1971، تم اختياره أسقفًا لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ليبدأ فصلاً جديدًا من حياته، يمزج بين الروحانية العميقة والخدمة الفعالة لشعبه.

منذ توليه المسؤولية، عمل الأنبا باخوميوس على تطوير الإيبارشية بكل السبل، حيث اهتم بتوسيع الخدمة الكنسية، ورعاية الكهنة، وإقامة مشاريع اجتماعية تخدم المجتمع.

أسس العديد من الكنائس والمدارس القبطية، كما كان له دور بارز في دعم الحياة الرهبانية وتشجيع الشباب على تكريس حياتهم للخدمة.