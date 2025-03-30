ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تايلاند، أمس الأول /الجمعة/، إلى 17 قتيلا، حسبما أعلنت السلطات في العاصمة التايلاندية، اليوم /الأحد/.



وأشارت السلطات في بانكوك، حسبما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، إلى أن 32 شخصا أصيبوا ولا يزال 77 شخصا في عداد المفقودين، معظمهم دفنوا تحت أنقاض برج مكون من 30 طابقا قيد الإنشاء انهار جراء الزلزال في أحد أحياء العاصمة التايلاندية.

ولا يزال قطار المونوريل الواصل بين بانكوك ونونثابوري متوقفًا؛ بسبب خلع أحد قضبان الكهرباء.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مقر مكتب التدقيق العام المنهار قيد الإنشاء في منطقة تشاتوشاك، اليوم، حيث صرح حاكم بانكوك تشادتشارت سيتيبونت، بأن بلدية المدينة استلمت جهاز مسح مباني من دولة أخرى لدعم المهمة.

وأفادت بلدية المدينة، بأنها تلقت حوالي 9500 بلاغ عن أضرار في المباني عبر تطبيق خاص، وتم إرسال مهندسين متطوعين لفحص المباني.

وذكر قسم رصد الزلازل، أنه حتى اليوم /الأحد/، سُجلت 166 هزة ارتدادية بعد زلزال ميانمار الذي بلغت قوته 8.2 درجة في الساعة 1:20 من ظهر يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 159 هزة تراوحت قوتها بين 1.0 و4.9 درجة على مقياس ريختر.

