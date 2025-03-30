وزير دفاع اليابان يبحث مع نظيره الأمريكي في طوكيو تعزيز التحالف الثنائي

بحث وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني اليوم /الأحد/ مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في طوكيو جهود تعزيز التحالف الثنائي من خلال تنسيق أفضل بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي.



وأعرب ناكاتاني - في مستهل المحادثات حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن سعادته لاستقبال هيجسيث في وزارة الدفاع اليابانية، معبرا عن أمله في أن تواصل واشنطن وطوكيو العمل سويا عن كثب نحو تحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت (إن إتش كيه) إلى أنه من المقرر أن يبحث الوزيران خلال اجتماعهما تأسيس مقر قوة مشتركة الذي من شأنه أن يسمح للقوات الأمريكية في اليابان بأن يكون لها قيادة عملياتية، وذلك في أعقاب إنشاء طوكيو قيادة جديدة مشتركة لقوات الدفاع الذاتي لتوحيد عملياتها.

كما ستتطرق المحادثات بين الجانبين إلى زيادة الوجود الثنائي في منطقة جنوب غرب اليابان من خلال التدريبات المشتركة وأنشطة أخرى في ظل زيادة الأنشطة العسكرية لبكين في بحر الصين الشرقي.

وسيناقش الوزيران التعاون الأمني في الفضاء والمجال السيبراني، وسيشددان على أهمية تعميق التعاون في مجال التكنولوجيا والمعدات.