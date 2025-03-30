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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصادر أمريكية: واشنطن على وشك إلغاء تراخيص الشركات الأجنبية الشريكة لشركة النفط الفنزويلية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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ذكرت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.


وامتنعت وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأحد)، عن التعقيب على هذا القرار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد منحت التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأمريكية على فنزويلا.
يذكر أن معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن أعلن ترامب في الأسبوع الماضي أن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الدولة نفسها.

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