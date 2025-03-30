أسعار الذهب اليوم الأحد 30 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 30 مارس 2025، الموافق آخر أيام شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5000 جنيهًا للبيع، 4977 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4375 جنيهًا للبيع، 4355 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3750 جنيهًا للبيع، 3733 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا للبيع، 2903 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 35000 ألف جنيه للبيع، 34840 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 155518 جنيهًا للبيع، 34840 جنيهًا للشراء.