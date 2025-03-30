نشر 88 سيارة إسعاف في مناطق التجمعات خلال أيام العيد بالفيوم

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير فرع مرفق الإسعاف بالفيوم، عن خطة التأمين الإسعافية لإحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظة الفيوم وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.



كما أكد "عثمان" أن خطة التأمين تبدأ فعالياتها من وقفة عيد الفطر وتغطي كل أرجاء المحافظة، وتتسم بمرونة كبيرة تتيح التعامل مع كل أنواع المستجدات الطارئة، وتم فيها تخصيص 10 سيارات إسعاف لتأمين الساحات والمساجد الكبرى ببندر ومركز مراكز الفيوم لتأمين المصلين أثناء إقامة صلاة العيد، وفي أعقاب انتهاء شعائر صلاة العيد، تعيد المركبات الإسعافية انتشارها وفق خطة مسبقة بالدفع بـ8 سيارات أسعاف مجهزة بمحيط البحيرة والشلالات والمتنزهات وأماكن التجمعات.

وأضاف مدير فرع الأسعاف بالفيوم، أن خطة التأمين امتدت لتشمل تأمين كل الطرق الرئيسية والنقاط الرئيسية بالمحافظة ونشر 70 سيارة أسعاف موزعة على جميع نقاط الأسعاف مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، مع تكثيف التغطية الإسعافية بمناطق التجمعات على شاطئ بحيرة قارون والشلالات والطرق السريعة، والتي يُرجّح أن تنشط بها السياحة الداخلية مع توافد المواطنين لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وفي ذات السياق، أكد مدير هيئة إسعاف الفيوم، انتظام العمل بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة طوال أيام عيد الفطر المبارك وعدم تأثرها، كما تم إجراء مراجعة شاملة لكفاءة شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم، مع التأكيد على انتظام العمل بالخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة.

